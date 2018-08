Capricornio – Domingo 5 de agosto de 2018: no dudas, ya sabes lo que quieres

Comienza para ti una etapa en la que lo más difícil queda en el pasado y te abres a una nueva dimensión amorosa y laboral dentro de unos días. No rumies nada anterior ni sigas pensando en cuestiones que llenaron su tiempo y espacio, capricorniano. La vida sigue y es nueva cada mañana. No te agobies con ideas tristes que solamente conducen a estados de ansiedad y a problemas de salud.

Amor

Estás en un ciclo importante en el que piensas ponerle punto final a una relación que no te conviene. No te precipites aún a tomar una decisión hasta que Mercurio esté directo. Esta noche es tu mejor momento para consultar con la almohada lo que vas a hacer y luego decidir.

Salud

Trabajo



No te enojes ni alteres si un trabajo no se desenvuelve como esperas o si no te dan lo que pediste. Cada cosa tiene su tiempo y en estos momentos lo mejor para ti es cumplir de manera adecuada con tu empleo actual y no desanimarte por nada.