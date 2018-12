Capricornio – Domingo 30 de diciembre de 2018: empiezas una etapa nueva en tu vida

La dinámica de la vida exige el cambio pues la rutina mata la creatividad y apaga la imaginación. Este domingo vas a hacer algo muy distinto a lo que tenías pensado. Lo que te suceda este día, aunque inicialmente no lo entiendas bien, tómalo como algo divertido, un estímulo a tu inteligencia.

Amor Notarás cambios importantes en tu vida amorosa y a partir de este domingo te darás cuenta de ellos. Serán positivos, no te alarmes, más bien alégrate pues con ellos te renovarás totalmente.

Trabajo

Si tienes un trabajo estable lo que se avecina es muy positivo, desde mayores ingresos hasta nuevas responsabilidades. Si por el contrario, estás buscando empleo, no te impacientes, cada cosa ocurre en su momento y si las condiciones no existen no debes forzarlas.