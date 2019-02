Capricornio – Domingo 3 de febrero de 2019: ¡Venus en tu signo, amor y pasión!

La entrada del planeta del amor en tu signo es un verdadero heraldo que anuncia alegría en tu horizonte emocional. Aquello que una vez te causó preocupación y desequilibrio nervioso en tu relación amorosa se ha transformado en algo del pasado. Las desilusiones no tienen por qué agobiarte en el momento presente.

La tónica debe ser disfrutar más la vida. Aparta de tu mente celos y sospechas, ahora no es tiempo para eso, capricorniano. Felizmente, en este ciclo astral, vas a tener oportunidades de demostrar tu talento, e inclusive, se presentará una excelente ocasión para ganar un dinero de forma inesperada y bastante fácil, algo que te conviene mucho pues nunca nos viene mal un ingreso extra.

Amor Regresarás junto a la persona amada, pero obra con firmeza y haz valer tus derechos. El amor no es una esclavitud ni imposición, sino una unión feliz de mutuo acuerdo. Si algo terminó por cuestiones de incompatibilidad de caracteres no te arriesgues totalmente. Actúa con suma prudencia. Ahora con Venus en tu signo estás muy bien auspiciado en ese sentido.

Trabajo

No te impacientes si algo no sale enseguida como has planeado en tu trabajo. Se trata de una prueba de paciencia y si la tomas de manera inteligente, y sin apasionamientos, se convertirá en un reto para que crezcas laboralmente. Afortunadamente ahora con tu regente, Saturno, directo y los tránsitos planetarios positivos en tu signo Capricornio el área laboral está muy bien auspiciada.