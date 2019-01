Capricornio – Domingo 27 de enero de 2019: darás pasos firmes en una relación incipiente

Este período final del mes de enero requiere mucha atención desde horas tempranas si has estado esperando por noticias asociadas a un dinero y un viaje. Aunque quieras hacer algo diferente en el amor, tus responsabilidades domésticas te mantendrán atado al hogar.

Salud Vigila tu peso porque estás en un tono algo propenso a aumentar unas cuantas libras de más y esto siempre trae complicaciones. No se trata de pasar hambre con una dieta drástica sino de alimentarte de una forma racional y hacer más ejercicios físicos.

Trabajo

A la hora de enfrentar una situación inesperada debes hacer a un lado las primeras impresiones y apariencias y no guiarte solamente por ellas. No te predispongas frente a un nuevo jefe o administrador en tu empresa pues lo que te preocupa no te perjudicará laboralmente. Mantén siempre una buena relación con tus compañeros de trabajo.