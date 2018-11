Capricornio - Domingo 25 de noviembre de 2018: no permitas que te manipulen

Durante estos últimos días del mes de noviembre y a medida que se vayan desarrollando las próximas semanas de diciembre previas al inicio de tu ciclo de cumpleaños te sentirás estimulado a iniciar una nueva relación si has estado pensando en esa posibilidad.

No obstante, evita los compromisos a largo plazo si acabaste de conocer a alguien y estás confundiendo la atracción a primera vista –lo cual es una emoción- con el amor, que es un sentimiento.

Amor

No empieces a adornar a tu pareja recientemente conocida con atributos y cualidades que no tiene porque al despertar de tu ilusión podrías percatarte de tu error. Antes de lanzarte a una promesa o compromiso serio deberás conocer muy bien a la otra persona y no solamente suponer, o pretender.