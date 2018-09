Capricornio – Domingo 23 de septiembre de 2018: se abren nuevas puertas de oportunidades

Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo ni permitas que la inercia la aparte de tu lado. Deberás ser muy selectivo a la hora de tomar tus decisiones porque podrías complicarte si dejas que sean las emociones las que te dirijan y no prestas atención a las condiciones objetivas que existen a tu alrededor. Si estás soltero, o soltera, hay buenas noticias para ti, y si tienes pareja, obra con discreción para no decir nada que pueda causar fricciones sentimentales entre ambos sobre todo ahora que ha comenzado a regir un signo del elemento aire.