Capricornio - Domingo 23 de diciembre de 2018: recuperarás algo que pensaste habías perdido

Con el movimiento planetario que está ocurriendo hoy entras en una etapa de reflexión en la que sacas tus propias conclusiones, capricorniano. Te das cuenta que tienes más de lo que creías, tanto en tu vida amorosa como en tu economía y medio laboral. Se avecina una semana diferente, unos días excitantes en los que vas a hacer algo que ahora no tienes programado ni pensado. ¡Mejor así!

Trabajo Pon orden en tus pensamientos porque si quieres hacerlo todo enseguida te atolondrarías. Vas a tener en tus manos una nueva gestión, actividad o responsabilidad. Tranquilo, podrás cumplirlo todo muy bien y no tendrás ninguna dificultad ulterior.

Dinero y fortuna

Si vas a extraer dinero de un cajero automático debes ser muy prudente este fin de semana. No dejes tu recibo en la máquina ni lo tires al cesto al lado de la misma. Evita los lugares oscuros y alejados y así no tendrás nada que lamentar. No significa esto que vayas a tener un accidente o situación desagradable, sino que estás propenso a las mismas y por tanto debes tomar medidas.