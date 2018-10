Capricornio – Domingo 21 de octubre de 2018: no habrá obstáculos a tu felicidad

Las horas de la mañana podrían causarte algunas inquietudes así que aplica tu sentido práctico capricorniano para no dejarte llevar por esas alteraciones.

Amor

Debido al tránsito retrógrado de Venus, planeta del amor, existente en estos momentos algunas personas se sienten acosadas. No hay nada peor en una relación que sentirse vigilado, perseguido, teniendo que reportar constantemente a la pareja lo que hace, con quien está y como está pasando el día.

Salud

Si has estado experimentando algún problema de circulación estarás entrando en una buena etapa magnífica para la recuperación y para visitar a un médico si así lo tenías planeado. Con una dosis de precaución no habrá más complicaciones.

Trabajo

Hoy domingo y durante el resto de la semana laboral que comienza mañana lunes deberás resolver problemas laborales que desafiarán tu inteligencia, pero si planificas bien las tareas a tu cargo no tendrás motivos para lamentarte. Lograrás reconocimiento y hasta la posibilidad de una remuneración económica.

Dinero y fortuna

Biorritmo sexual de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: alto a moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu forma inteligente de expandir tus horizontes emocionales y lograr lo que has estado deseando desde hace tiempo.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Capricornio: proyectar una imagen de frialdad por estar ocupándome de lo que no es imprescindible.

¿Qué debo evitar?: las falsas prioridades, conferirle importancia a lo que realmente no lo tiene.