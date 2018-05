Capricornio – Domingo 20 de mayo del 2018: un despertar a la vida, una alegría

El domingo que estás viviendo es una especie de umbral para el cambio significativo que va a ocurrir a partir de mañana lunes dentro de tu vida amorosa ya que te encuentras con tu ser interno y tomas decisiones que te ayudarán a reconsiderar lo que has venido haciendo y cómo lo haces.

Amor



Es posible que alguien de tu pasado se te aparezca nuevamente. No lo rechaces a menos que ahora estés disfrutando una buena relación y no quieras complicarte la vida con algo que ya es historia. Siempre podemos conceder una nueva oportunidad y no cerrarnos nosotros mismos las puertas de la dicha.