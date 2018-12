Capricornio – Domingo 2 de diciembre de 2018: tu mundo interior se enriquece

Espera hasta tener más información, pero no cierres las puertas a esa posibilidad económica. Tus percepciones son más sensatas y puedes tomar buenas decisiones amorosas que repercutirán directamente en tu vida. Estás en el momento adecuado para dar el “sí”, o decirle a alguien que “no” y seguir adelante con tus proyectos sin más interrupciones.

Amor

Todo lo insólito puede suceder en este día en tu vida amorosa durante este ciclo final del año en que tu regente, Saturno, está directo en tu signo. Quien menos espera te pide que seas su pareja y esta declaración asombrosa te puede tomar totalmente desprevenido. Sin embargo, no te vayas a cerrar las puertas porque no te conviene si piensas dejar un empleo por otro que no está seguro, siempre debes dejar el camino abierto para el regreso.