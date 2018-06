Capricornio – Domingo 17 de junio del 2018: tu capacidad de sorpresa no tiene límites

Atención, capricorniano, no te dejes envolver por cierta onda de inseguridad personal que podría afectar tus relaciones sentimentales pues te empiezas a cuestionar si te aman verdaderamente y puedes agotar a tu pareja con preguntas e insistencias. Tampoco te sientas obligado a realizar un favor que atenta contra tus principios.

Amor

No olvides que estás bajo los efluvios del tránsito de Saturno por tu signo y esto crea a veces ciertos trastornos o situaciones imprevistas en tu mundo interior, sobre todo en las relaciones interpersonales con amigos, parientes, vecinos e inclusive pareja, si la tienes.

Salud

Tiendes a preocuparte en demasía por lo que ahora no puedes resolver. Atiende las señales de tu cuerpo porque ellas te indican lo que mejor te conviene y cómo aprovechar mejor tu tiempo.

Trabajo



Atiende los detalles y no pases por alto las observaciones críticas de tus amigos que conocen de economía y saben cómo manejar sus negocios, sobre todo si has iniciado un trabajo por tu cuenta, pues necesitas un buen asesoramiento para no perder dinero.