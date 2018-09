Capricornio – Domingo 16 de septiembre de 2018: prepárate para un nuevo ciclo en tu vida

Hay equilibrio y armonía en tu vida lo cual es fantástico ya que en días pasados has estado algo alterado y esta circunstancia no te conviene para nada.

Tómalo todo con una actitud más deportiva y si algo no te sale como anhelas no te preocupes pues poco a poco verás cómo se materializan esas situaciones para las cuales has venido concretando tu energía y dando pasos seguros, capricorniano.