Capricornio - Domingo 16 de diciembre de 2018: una visita muy grata, no esperada

La buena noticia del día es que vas a resolver de forma satisfactoria, y rápida, un asunto personal que te tenía inquieto. Si tus condiciones actuales no lo permiten, en lugar de sentirte frustrado cambia los planes de manera realista, pero no dejes de hacerlos. Si te crees relegado a un segundo plano no dejes que tu amor propio cause fricciones. Platica esto francamente con tu pareja y verás como encuentran el término medio. Una persona amiga te está buscando para proponerte un negocio que vale la pena considerar, habrá dinero en esa gestión.