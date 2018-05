Capricornio – Domingo 13 de mayo del 2018: no habrá impedimentos a tu felicidad

Tus asuntos están marchando bien y las ideas que se te están ocurriendo prosperarán. ¡Hoy es tu día del amor, capricorniano! Una palabra bien dicha, en el momento oportuno, aclarará dudas y te pondrá nuevamente en el camino de la felicidad. Esta tendencia también se aplica a tu vida laboral en la que surgen nuevos retos y posibilidades. Estás viviendo una etapa de realizaciones, pero es necesario que te organices bien, planifiques adecuadamente lo que piensas llevar a cabo. No olvides que con tu palabra conquistas y desarmas a los adversarios.

Trabajo

Si te piensas retirar de un empleo para mejorar tus condiciones laborales hazlo con clase y distinción, no pelees y no dejes atrás enemigos ni malas vibraciones. Aunque no te hayan tratado bien, devuelve siempre mala educación con cortesía.