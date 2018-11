Capricornio – Domingo 11 de noviembre de 2018: no habrá impedimentos a tu felicidad

La Luna en tránsito por tu signo capricorniano te vuelve muy osado, pero cuidado, no te lances a una nueva aventura amorosa de una forma alocada, y mucho menos una de índole laboral sin conocer la naturaleza de la compañía donde piensas ir. Antes de lanzarte a una gestión económica arriesgada lo primero es informarte adecuadamente.

Asesórate con profesionales expertos en finanzas y negocios. Te van a hacer una invitación importante que no debes desatender ya que no solamente hay posibilidades de dinero sino de algo más importante para ti y tu vida sentimental en general.

Amor Esta posición planetaria te hace sentir muy bien, en armonía con todos. Hoy no es día de discusiones ni de pleitos sino de vivir intensamente el amor con tu pareja. Algo muy hermoso está gestándose en tu paisaje sentimental y debes aprovecharlo íntegramente.

Biorritmo sexual de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: alto a moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu forma de expandir tus horizontes emocionales y lograr lo que has estado deseando desde hace tiempo.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Capricornio: causar la imagen del desamor por estar ocupándote de lo que no es imprescindible.

¿Qué debo evitar?: conferirle importancia a lo que realmente no lo tiene.