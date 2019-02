Capricornio - Domingo 10 de febrero de 2019: una idea que cobra cuerpo en tu vida

La energía cósmica unida a la que procede de Mercurio, directo, en tránsito por el signo Piscis tiende a volverte muy gastador, irreflexivo e imprudente. Cuidado, capricorniano. No malgastes tu dinero en una compra impulsiva ni te involucres en negocios que no sean sólidos, protege tus intereses.

Amor

La energía cósmica imperante en tu signo se manifestará de una forma sorprendente para los solteros. Se presentarán frente a ti dos personas que te interesan sentimentalmente, pero ¡ninguna de ellas parece ser el amor de tu vida! No te decidas hasta que no estés seguro y no estarás comprometiendo tu felicidad, ni la de otros. Si tienes pareja, no hay motivos para preocuparse.