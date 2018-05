“Borrón y cuenta nueva”: así anuncia Lucía Méndez su reconciliación con su amiga Yuri

Al término del programa Lucía Méndez se dijo contenta de haber recuperado la amistad con su compañera que se rompió en 2009: “Estoy muy contenta por mi reconciliación con Yuri, siempre ha sido una persona que he querido mucho, hemos sido muy amigas y pues sí me dolía, porque a veces la güera estaba mal”.



La enemistad surgió en 2010 durante el funeral de la madre de Lucía Méndez, cuando un malentendido desató una ola de insultos y diferencias que parecían irreconciliables: “Cuando mi madre estaba tendida, yo volteé y le dije a Yuri: '¡Qué bonitos ojos tiene tu niña!, me recuerda a mí cuando era niña’, comentario que a Rodrigo (esposo de Yuri) le molestó y dijo: ‘No te pareces para nada a mi hija, no tiene tus ojos’, y me lo dijo de una manera muy despectiva”, explicó la también actriz a los medios de comunicación semanas después del desafortunado encuentro con la veracruzana.