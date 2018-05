Belinda da señales de vida tras ser hospitalizada y operada de emergencia en España

"6 de mayo, nunca te olvidare... El peor dolor que he tenido: las malditas piedras en el riñón... Un dolor tan, tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida", escribió la también actriz junto a dos fotos. En una de las imágenes aparece ella, descansando en una camilla y la otra muestra un frasco con dos piedritas que le sacaron de los riñones.

En un momento en el cual se sintió con más fuerzas, tras la operación, la propia Belinda contó, a través de sus redes sociales, cómo todo había comenzado. "Ayer (el domingo) tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar, puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón... "