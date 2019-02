Banda Machos toma medidas tras "recibir amenazas del crimen organizado”

Desde finales del año pasado, “no ha pasado nada más", declaró Díaz. "Ya no ha habido amenazas, porque nos dimos cuenta quiénes eran las personas y ya no ha pasado nada. No es un juego recibir amenazas del crimen organizado, entonces hay que tratarlo como lo delicado que es este asunto, que no se vea que nos estamos burlando”, explicó el vocalista de Banda Machos, quien agregó que denunciaron las amenazas y siguen las investigaciones.