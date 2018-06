Atacado por ‘haters', Horacio Pancheri responde: “Tan idiotas”

“Se te ve gordo, feo ... o sea la grasa te rebasa ... eres … eres horrible ... es más me das asco 😰”, fue el comentario de la usuaria @zoylau17. “Como ya estás solo ya no sabes ni cómo llamar la atención, se te están cayendo los boxer, estás muy flaco. Estúpido naco ya no halla qué subir. Bien se le notan los pelos, nunca he visto a un actor haciendo eso por 'likes', aprende a los demás que ganan fama por la profesión y no por enseñar, ni que tuvieras cuerpazo”, es otro de los mensajes que se leen en el post del argentino. Sin embargo, Horacio no se quedó callado y empezó a contestar a los ataques.