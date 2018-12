Arturo Carmona estuvo a punto de casarse hace unos meses y no, no fue con Aracely Arámbula

El actor Arturo Carmona confesó que hace unos meses estuvo a punto de contraer matrimonio por segunda ocasión y no, no fue con Aracely Arámbula como tanto se ha especulado, sino con la diseñadora de modas regiomontana Sonia Treviño, con quien mantuvo un romance de poco más de un año.

“Es una persona que quiero muchísimo, que me dejó grandes cosas y que me hizo sentir otras que tal vez pensé en su momento que ya no existían. Pensé realmente cosas formales con ella , que trascendieran para toda una vida y (todavía) espero que sí”, expresó el exfutbolista mexicano.

Carmona aclaró que nunca entregó el anillo de compromiso , pero ya estaba a punto de comprarlo. “Estaba en eso (...) Sí tenía un plan, estábamos en eso. Se vio truncado y ahí sigue el plan. No sé qué vaya a suceder”, confesó el actor, quien está esperanzado en que podrá casarse con Sonia Treviño. Sin embargo, confió en que si finalmente no se da, “ya sabremos asimilarlo”.

El actor, que estuvo casado con Alicia Villarreal hace más de 17 años, sueña con tener más hijos además de Melanie. “Mi sueño es obviamente tener una familia y esperemos que se dé, no sabemos cuándo y esperemos que no sea muy allá porque quiero que me digan papá y no abuelo”, bromeó.