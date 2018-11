Arturo Carmona estuvo casado con la cantante Alicia Villareal y tras su divorcio, en el 2001, ha tenido algunas relaciones con actrices y conductoras conocidas, como Jacqueline Bracamontes y Aracely Arámbula. A pesar de que esas relaciones no resultaron en un compromiso mayor, el galán no pierde la esperanza de encontrar una pareja, sin importar que sea o no famosa. “Uno dice 'no famosa, no esto, no lo otro', pero al final te enamoras, no ves oficio, no ves profesión, no ves físicamente nada cuando te llega la persona”, confesó.