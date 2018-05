Aprender a vivir tras perder un hijo: cómo Lidia Ávila volvió a sonreír y a ser madre

El 28 de septiembre del 2009 quedó marcado en la memoria de la cantante Lidia Ávila como el peor día de su vida . Ese sábado cuando ella y su entonces marido, Paulo Lauria , perdieron a su pequeña hija Sofía , de apenas 7 meses, que desde su nacimiento había tenido problemas de salud. Su pequeño organismo ya no resistió más.

Aunque han pasado muchos años ya de este trágico acontecimiento, Lidia -nacida en Puebla, el 13 de septiembre de 1979 - tiene el recuerdo presente de su primogénita. "La muerte de un hijo no se supera, se sobrelleva y uno aprende a vivir con ese dolor", dijo durante un acto de la asociación Mothers Front entidad que busca fomentar "un concepto de madres fuertes", celebrado el 4 de diciembre de 2017.

"La tarde anterior a su muerte, la estaba bañando en casa y se desvaneció en mis brazos. No podía hacerla reaccionar y me asusté mucho", relató en ese momento a Univision la también actriz, que encarnó a Selena Quintanilla en un musical inspirado en su trágica vida .

"Vivía cerca del hospital y corrí como loca a llevarla a urgencias y solo pedía a Dios que salvara a mi hija", dijo Lidia. La pequeña de siete meses edad no respondió de manera favorable a los tratamientos, por lo que los doctores comunicaron a los angustiados padres que no había nada más que hacer.

Un angelito más en el cielo



"Ese día estaba toda mi familia y casi todos pasaron a verla y fue el momento en que nos despedimos de ella. Nos tomamos de la mano, rezamos un padrenuestro y un avemaría, y ahí fue que la máquina que mantenía a Sofi con vida dejó de funcionar, la desconectaron y entonces le pedí a la enfermera que me la diera para cargarla. La tuve en mis brazos unos minutos y le dije que era lo mejor que me había pasado y fue así como me despedí de mi hija", explicó Lidia.