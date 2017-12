Desgarradora confesión de Lidia Ávila: "Yo ya no quería vivir"

A ocho años de la pérdida de su hija Sofía, Lidia Ávila reveló que vivió meses de depresión y que en algún momento llegó a pensar en quitarse la vida. "La muerte de un hijo no se supera, se sobrelleva y uno aprende a vivir con ese dolor, ese dolor que se siente como si hubiera sido ayer, caí en una depresión tan fuerte que si hubiera tenido una pistola la hubiera agarrado y darme un tiro, yo ya no quería vivir".

En una conferencia sobre temas de maternidad, la cantante de 38 años abrió su corazón y narró con lágrimas en los ojos cómo vivió la muerte de su hija Sofía, ahora su 'angelito': "Fue una lucha constante, fue un duro golpe a mi vida que me hizo entender muchas cosas. Nunca imaginé vivir algo tan doloroso".



La integrante del grupo OV7 confesó cómo fueron los últimos momentos de su hija, quien falleció por un problema intestinal: "Me la había podido llevar por unos días (a su casa), aprendí a hacerle curaciones, a cuidarla las 24 horas. Un día, en la mañana se me desvaneció cuando la estaba bañando, vivía cerca del hospital y corrí como loca a llevarla al hospital, entre a urgencias y solo pedía a Dios que salvará a mi hija".

Lidia explicó en la conferencia: "El sábado (28 de septiembre del 2009) fue el peor día de mi vida. Ese día estaba toda mi familia y casi todos pasaron a verla y fue el momento en que nos despedimos de ella. Nos tomamos de la mano, rezamos un padre nuestro y un ave maría, y ahí fue que la máquina dejó de funcionar, la desconectaron y le pedí a la enfermera que me la diera para cargarla. La tuve unos minutos y le dije que era lo mejor que me había pasado y fue así como me despedí de mi hija".



Lidia Ávila recordó a su hija Sofía quien falleció en 2009 Televisa 0 Compartir

A pesar de tener una apretada agenda de trabajo, la también actriz se dedica de lleno a sus dos pequeños Erick y Lidia, con ayuda de su marido Isaac de Hita: "A mis hijos les hablo de su hermanita Sofi y ellos entienden que es su hermanita. Hoy por hoy, soy feliz con todo lo que he vivido".