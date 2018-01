Alejandra Ávalos sabe qué le pasó a la voz de José José y se lo deja bien claro a Enrique Guzmán

La cantante y actriz mexicana aclaró en exclusiva para Univision Entretenimiento que el actual estado de salud de 'El Príncipe de la canción' no se debe a los excesos, como declaró el ídolo del rock and roll.

Luego de que Enrique Guzmán confesara que se despidió recientemente de José José y de que afirmara que su actual estado de salud es resultado de la vida que se dio en su juventud, la cantante Alejandra Ávalos salió en defensa de 'El Príncipe de la Canción' y asegura que ella sí es amiga del ícono musical, por lo que la información que tenía Enrique era imprecisa:



“Sin duda está muy equivocado Enrique Guzmán, yo que, si soy su amiga, y te puedo decir que cuando José estaba haciendo la telenovela ‘La fea más bella’ me explicó cuál era su problema de en su voz”.

José José: 'El Príncipe' que sufrió como un mendigo En 1970 nos enamoramos de José Rómulo Sosa Ortíz, un joven que hacía historia porque parecía no esforzarse para cantar algo que a cualquiera le desgarraría la garganta. La canción era 'El Triste', una composición de Roberto Cantoral que escribió durante un vuelo de regreso a México para asistir al funeral de su hermano y que, siempre afirmó, el único que podría cantarla era José José. Ahí comenzó su historia. José José nació bajo el nombre de José Rómulo Sosa el 17 de febrero de 1948, en una familia de músicos. Se inició en el mundo de la música dando serenatas y tocando la guitarra, también estuvo en un grupo de bossa nova y en otro de jazz. José José es uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de todos los tiempos, ha vendido más de 120 millones de discos en su carrera. En 1970, cuando triunfó con el tema 'El Triste', se embarcó en su primera gira internacional por Latinoamérica. José José se casó a los 23 años con Natalia 'Kiki' Herrera Calles, quien era 20 años mayor que él y nieta del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles. Se divorciaron dos años más tarde. Aquí José José, cuando iniciaba su carrera en el programa 'Siempre en Domingo', que conducía Raúl Velasco. 'El Príncipe de la Canción' tuvo su mayor éxito en las décadas de 1970 y 1980. En 1974 ya era reconocido en toda Latinoamérica y considerado como el nuevo talento romántico de la música. José José y Raúl Velasco lograron tener una gran amistad que se fue fortaleciendo a través del tiempo y del éxito de ambos. El cantante también incursionó en la actuación. Aquí con la actriz Sasha Montenegro, en la película 'Sueño de Amor' en 1972. Su música ha llegado a países no hispanoparlantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egipto y Rusia.

José José y Verónica Castro tienen una gran relación de amistad desde hace años; de hecho 'El Príncipe' es padrino de bautizo y primera comunión de Cristian Castro.

José José y Verónica Castro tienen una gran relación de amistad desde hace años; de hecho 'El Príncipe' es padrino de bautizo y primera comunión de Cristian Castro. El artista ha recibido docenas de premios y reconocimientos alrededor del mundo, pero el cantante siempre ha dicho que su más grande premio ha sido el cariño del público. José José estuvo casado con la exreina de belleza Anel Noreña de 1976 a 1991, y juntos procrearon a José Joel y a Marisol. Hace algunos años José José bromeaba con Angélica María respecto a que deberían casar a sus hijos José Joel y Angélica Vale quienes, de hecho, fueron novios en la adolescencia. En 1996 con su segunda esposa, Sarita Salazar, concibió a su hija más pequeña, Sarita, quien hoy tiene 21 años de edad y ya está casada. Con José Joel, 'El Príncipe de la Canción' ha tenido una relación complicada desde que se divorció de Anel, y aunque han compartido escenarios muchas veces, también han pasado largos periodos distanciados. Sus hijos son su principal motor y todos cantan maravillosamente, aunque ninguno como 'El Príncipe'. José José ha sufrido de varios problemas de salud durante toda su carrera, muchos de ellos a causa de sus adicciones. En 1972 sufrió de un caso grave de neumonía, y su diafragma torácico tuvo una parálisis, enfermedad que deterioró casi por completo su voz, su carrera y su vida. La última vez que lo vimos actuar fue en la obra de teatro 'Amar y Querer', la cual no resultó tener el éxito que se esperaba y que ocasionó que hubiera problemas con los pagos, incluido el de José José. Luego de su crisis por cáncer de páncreas y enfermedad de Lyme, así lo vimos posando para una prestigiosa publicación mexicana: entero y desafiando al destino.



Alejandra compartió en exclusiva para Univision Entretenimiento de qué se trataba aquel malestar que comenzó a mermar la salud de ‘El Príncipe de la Canción’, y que finalmente le arrebató su imponente manera de cantar:

“Primero, su voz no tiene problema con las cuerdas vocales; el problema de José José comenzó con una gripa que se cuidó mal y le dio una neumonía que le colapsó el pulmón izquierdo, en ese momento José no pudo volver a expandirlo, entonces él tiene una sola columna de aire -que normalmente se sostiene en el diafragma con los dos pulmones haciendo dos columnas- y por eso puede hablar unas veces y otras no, además (la pérdida de voz es) porque le trabaja un solo pulmón”, aseguró la actriz.



La cantante mexicana, continuó: “Pero de ninguna manera es una factura que te cobre la vida, es irresponsable decir eso”.



“Es importante aclarar que no es un karma, ni nada de eso, fue solamente un problema de salud que no se trató a tiempo y que a su vez desembocó en eso, al final todo lo que le ha pasado a ‘El Príncipe’ nada tiene que ver con una vida disipada”



Referente a los comentarios de Enrique Guzmán, concluyó: “Hay mucha gente que ha tenido una vida de excesos y nunca jamás le pasa nada, y creo que el señor Guzmán no tenía esta información porque no se lo dijeron de viva voz”.