Agresor de Eileen Moreno justifica golpes como "un instinto" en defensa propia (la acusa de sobornarlo)

El actor Alejandro Garcia no acepta las acusaciones de haber golpeado salvajemente a Eileen Moreno tras una discusión: “No soy responsable porque yo estaba durmiendo en ese momento y Eileen allanó mi casa en ese momento y me empezó a atacar cuando yo estaba dormido. El término aquí es que yo me defendí en mi legítima defensa, eso fue lo que pasó”.

García también señala que Moreno había consumido marihuana el día del altercado, a lo que Moreno respondió: “Yo me hice análisis esa noche y ahí pueden ver que yo no fumé marihuana, sino no me hubiera podido someter a todas las intervenciones que tuve que tener".