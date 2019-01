Adriel Favela asegura que "será una gran bendición" si se comprueba que el niño que espera Kiarybel Lara es suyo

Adriel reconoció que aún está en contacto con Kiarybel, a pesar de que ella y su madre habían declarado que ya no querían saber nada del cantante: " Nos hemos mandado mensajes, muy leve, he tratado de abstener a cualquier comentario o a cualquier otra circunstancia negativa, porque obviamente ella como mujer y con todo el embarazo, no es bueno que se altere. Yo no quiero ser un motivo para que se ponga delicada la situación, así que al contrario, yo me he mantenido al margen obviamente aquí estoy, no me escondo".