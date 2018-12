La modelo que alega espera un hijo de Adriel Favela no quiere saber del cantante

Luego de que Adriel Favela comentara públicamente que esperará a los resultados de la prueba ADN para asumir, en caso de que así corresponda, la paternidad del hijo que gesta en su vientre Kiarybel Lara, tanto la joven modelo como su madre dejaron saber que no quieren tener contacto con el intérprete de 'El fulano' y consignaron que no les interesa ni la fama ni el dinero del artista.



Confesó que actualmente tiene 24 años y que Adriel Favela ha sido el único hombre en su vida. “Después de que accedí a continuar con el embarazo, (él) me dio la vuelta y me pidió una prueba de ADN”, escribió en inglés. “Obviamente (la solicitud) me sorprendió porque él es el único hombre que yo he tenido en ese grado de intimidad; aun así, acepté, pero más tarde se negó y aún no ha tomado ninguna medida. Después de lidiar con su indecisión, decidí bloquearlo de mi vida y criar a mi bebé por mi cuenta” .