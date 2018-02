Adal Ramones le suplica a su esposa no separarse de él (y apenas llevan 6 meses de casados)

Adal Ramones festeja seis meses de darse una segunda oportunidad en el amor, pues el actor y conductor contrajo matrimonio con Karla de la Mora el pasado 5 de agosto de 2017, después de más de cinco años de haberse separado de su primera esposa y madre de sus hijos, Gaby Valencia. Con esa experiencia le suplica a su actual pareja que no se separe de él ni un segundo, para no cometer los errores del pasado.

“Tenemos medio año (de casados) y no quiero que se separe de mí ni un segundo. Cuando le digo que voy a tener monólogo en Chicago y ella me contesta: 'Ay, no sé si pueda ir'… ¡no!, ¡por favor!”, suplica Adal, después de que su matrimonio anterior fracasara por exceso de trabajo.



Así fue la boda 'salvaje' de Adal Ramones según las fotos de sus invitados más famosos Adal Ramones y su ahora esposa Karla de la Mora se dieron el ‘sí quiero’ el 5 de agosto en una romántica ceremonia celebrada en Puebla, México, en un conocido parque tipo Safari. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Karla tiene 32 años y Adal 55, pero la diferencia de edad no fue un impedimento para el amor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La ceremonia fue por lo por lo civil y bajo el régimen de separación de bienes. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Adal prefirió que Karla se hiciera cargo de toda la boda, lo que resultó en una grata sorpresa para él. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ésta es la primera vez que un famoso se casa en este lugar que poco a poco se ha puesto de moda entre las listas de mejores lugares para casarse en México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Adal eligió un traje azul oscuro con pañuelo marfil y camisa blanca. Ella un vestido de novia blanco marfil ceñido al cuerpo que lució con un tocado de cabello recogido. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las fotos que tendrán los novios como recuerdo de su enlace serán bastante peculiares. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La hija mayor del conductor de televisión asistió con sus amigos del colegio. Paola Ramones de rosa celebró con alegría el enlace de su padre. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los invitados podían fotografiarse con algunos animales del parque. Aquí Wendy Braga con una pitón de casi tres metros. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mauricio Castillo, Eduardo Suárez y parte de la producción original de 'Otro Rollo' asistieron al importante momento de Adal. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Raquel Bigorra y su esposo Alejandro Gavira, el productor Alejandro Gou con su mujer, Daniel Bisogno y su esposa junto al reportero Jorge Ugalde también asistieron al evento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja se tomó foto con cada uno de lo invitados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Consuelo Duval y Mauricio Castillo son mejores amigos del conductor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El productor Gerardo Quiróz también asistió con sus amigos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Las fotos de los invitados son increíbles, parecía que estuvieran en África. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los actores Francisco Rubio y Eduardo España también fueron invitados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Nacho Casano y Lissete dejaron ver la decoración del salón al aire libre de la boda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Debido a los accesos del lugar, el parque pensó en un sistema de autobuses que llevaban y traían a los invitados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El reportero Jorge Ugalde y su acompañante no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con los novios. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los hermanos Germán y Freddy Ortega junto a Daniel Bisogno fueron los más bromistas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La cantante Lisset y el actor Nacho Casano dieron sus mejores deseos al nuevo matrimonio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Consuelo Duval hasta bailó con ellos en la pista. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El actor Jesús Guzmán es amigo de la pareja. Es conocido por poner voz a 'El Chavo' y a distintos personajes de Roberto Gómez Bolaños. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Mauricio Castillo y su mujer fueron de los últimos en irse según pudimos ver en sus redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En cambio el productor Gerardo Quiróz fue de los primeros en irse. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El programa 'Otro Rollo' comenzó en Puebla, México, lugar donde se realizó la boda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Paola Ramones le regaló a su papá una carta donde decía que esta etapa sería increíble y que lo quería mucho. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El menú: rollo de salmón con queso de cabra y pera en vinagreta, crema de pistacho y, de plato fuerte, Solomillo a la pimienta verde. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El DJ animó por casi 14 horas el evento y los novios agradecieron con esta foto. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La luna de miel hasta el día de hoy es sorpresa ya que ni la novia sabe el día y el lugar a donde irán. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



“ Antes me preguntaban: '¿Y puedo ir?'. 'No creo que esté bien porque hay muchas entrevistas', e inventaba cosas para que no me acompañara. Fue difícil mi primer matrimonio con Gaby, la madre de mis hijos, tuvo muchas cosas bellas, pero hubo cosas que no supe lidiar; me ausentaba mucho de la casa por trabajo y te acostumbras a no cultivar el matrimonio”.

Ramones, de 56 años de edad, reconoce que la fama lo cegó y más de una vez se vio tentado a ser infiel: “Cada que terminaba un show me iba yo al antro y me sentía como rock-star, las mujeres querían subir y tocarte y tomarte fotos, y de repente te desvías. Te topas una chica hermosa, una chica guapa que te dice: 'Ay, me encantas', y hay algo que te atrapa y aunque no llegues a hacer algo (sexo), tu mente te juega porque la fama es seductora”.



La luna de miel de Adal Ramones y su esposa fue en Tailandia y ellos nos la presumieron Adal Ramones se casó el pasado 5 de agosto de 2017 con Karla de la Mora, en un Safari del estado central de México, Puebla, y nunca le dijo a la novia a dónde se irían de Luna de miel. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Grcias a las redes sociales, nos enteramos de que se fueron a Tailandia. Aquí posan en el templo Wat Pho, que aloja al famoso Buda reclinado. Foto: Instagram/@adalramones | Univision 0 Compartir Los recién casados aprovecharon el viaje para conocer algunos de los miles de templos budistas que hay en Tailandia. Aquí posaron en Wat Traimit, ubicado en Bangkok, capital tailandesa, famoso por alojar al buda de oro macizo más grande del mundo. Foto: Instagram/@kadelamora | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una parte del viaje consistió en conocer un hotel de lujo que está en la frontera de Laos, Tailandia y Myanmar y que cuesta unos dos mil 200 dólares, la noche Foto: Instagram/@adalramones | Univision 0 Compartir La exhuberante belleza de la zona, inspiró al conductor quien aprovechó para captar a su esposa en plena relajación, en el spa del hotel. Foto: Instagram/@adalramones | Univision 0 Compartir Obviamente también compartió un pequeño video, en este spa al norte de Tailandia donde ofrecen masajes en pareja, antes de disfrutar en un jacuzzi al aire libre. Foto: Insatgram/@adalramones | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de ese momento en pareja, los recien casados acudieron al Elephant Nature Park, un santuario de elefantes donde pudieron ver a estos animales en su hábitat. Foto: Instagram/@adalramones | Univision 0 Compartir Este es uno de los santuarios más exclusivos, donde el recorrido dura tres horas. Sin duda esta pareja es amante de la naturaleza y los animales. Foto: Insatgram/@adalramones | Univision 0 Compartir Karla y Adal fueron sorprendidos por Galilea Montijo y su esposo Reina Iglesias, a quienes se encontraron en Tailandia: "Tuvimos la fortuna de toparnos en Bangkok con Reina Iglesias y Galilea Montijo. Que detalle tan hermoso el entrar a la habitación y ver el arreglo floral para Karla y una botella de champagne para que brindáramos. Fina y amorosa pareja son ustedes.", escribió el conductor en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/@adalramones | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La última fotografía que compartió Karla de su luna de miel fue desde las playas de otro hotel ubicado en una isla del Golfo de Tailandia y de precios mucho más accesibles: apenas 530 dólares la noche. Foto: Instagram/@kadelamora | Univision 0 Compartir Los preparativos para su boda también fueron muy divertidos, pues fue la joven quien definió a su hoy esposo, de 55 años de edad, como: "un hombre generoso, amable, romántico y excelente padre". Foto: Intagram/@kadelamora | Univision 0 Compartir Karla también esta perdidamente enamorada del conductor y así lo ha expresado en su cuenta de Instagram: "Pocos tienen la dicha de caminar una vida con el amor de su vida y ese es mi caso. Me caso con el amor de mi vida". Foto: Instagram/@adalramones | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja terminó su relación por un par de meses antes de llegar al altar, tiempo que sirvió para reforzar su amor: "Después de 4 años de largo aprendizaje, de risas, lágrimas y sobre todo de mucho amor ... por fin estaremos juntos. Es una bendición para mí tenerte en mi vida, así tal cual", escribió la joven de 32 años en su instagram. Foto: Instagram/@adalramones | Univision 0 Compartir Karla de la Mora en su despedida de soltera ya presumía orgullosa que se convertiría en la señora de Ramones. Foto: Intagram/@kadelamora | Univision 0 Compartir Adal Ramones es papá de Paola y Diego, hijos de su primer matrimonio con Gaby Valencia, con los que Karla tambiién lleva una execelente relación: "Amo todo de ti, tus dos maravillosos hijos, tu carácter tan firme y constante, tus bromas, completamente lo que eres tú. Gracias por llenarme de vida, por ser mi amigo incondicional y sobre todo mi gran amor. TE AMO PARA SIEMPRE", escribió Karla en su Instagram. Foto: Intagram/@kadelamora | Univision 0 Compartir



El actor cree que fue el exceso de trabajo lo que lo distanció de su exesposa, por eso hoy le tiene miedo a separarse de Karla: “Hoy después de un show ya no salgo de antro, hoy solo me preocupo por ver a qué lugar iré a cenar con mi esposa”.

Por su parte Karla de la Mora usó su cuenta de Instagram para agradecer que después de casi cinco años de compartir con Adal Ramones como novios hoy está feliz siendo su esposa desde hace medio año: “6 meses de casados y parece que fue ayer. Gracias Adal por consentirme y sorprenderme todos los días. Eres mi gran amor. Te amo Hermoso”.