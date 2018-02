Adal Ramones habla de su juventud desenfrenada: “tuve sexo en lugares públicos”

Siempre directo y sincero, Adal Ramones confesó que en su juventud vivió una época vertiginosa. Reveló que tuvo sexo en distintos lugares públicos como elevadores, en plena carretera y hasta en el balcón de una habitación de un hotel que daba vista a la playa.

Así lo dijo en una entrevista para un programa de televisión: “Una fue en un elevador que recorrimos varios pisos, antes no era tan común que hubiera cámaras en los elevadores, entonces fue ahí. Otra fue en un balcón en un hotel en Cancún, eran las 6 de la mañana y regresábamos de la fiesta, me puse en el balcón y desde la playa iba alguien corriendo en la playa y se paró a vernos, y nosotros desde arriba saludándolo. Otra fue en una carretera, me orillé y recargados en un árbol, ahí fue”.



Así fue la boda 'salvaje' de Adal Ramones según las fotos de sus invitados más famosos Adal Ramones y su ahora esposa Karla de la Mora se dieron el 'sí quiero' el 5 de agosto en una romántica ceremonia celebrada en Puebla, México, en un conocido parque tipo Safari. Karla tiene 32 años y Adal 55, pero la diferencia de edad no fue un impedimento para el amor. La ceremonia fue por lo por lo civil y bajo el régimen de separación de bienes. Adal prefirió que Karla se hiciera cargo de toda la boda, lo que resultó en una grata sorpresa para él. Ésta es la primera vez que un famoso se casa en este lugar que poco a poco se ha puesto de moda entre las listas de mejores lugares para casarse en México. Adal eligió un traje azul oscuro con pañuelo marfil y camisa blanca. Ella un vestido de novia blanco marfil ceñido al cuerpo que lució con un tocado de cabello recogido. La hija mayor del conductor de televisión asistió con sus amigos del colegio. Paola Ramones de rosa celebró con alegría el enlace de su padre. Mauricio Castillo, Eduardo Suárez y parte de la producción original de 'Otro Rollo' asistieron al importante momento de Adal. Raquel Bigorra y su esposo Alejandro Gavira, el productor Alejandro Gou con su mujer, Daniel Bisogno y su esposa junto al reportero Jorge Ugalde también asistieron al evento. Consuelo Duval y Mauricio Castillo son mejores amigos del conductor. El menú: rollo de salmón con queso de cabra y pera en vinagreta, crema de pistacho y, de plato fuerte, Solomillo a la pimienta verde. La luna de miel hasta el día de hoy es sorpresa ya que ni la novia sabe el día y el lugar a donde irán.



Adal aseguró que todas estas ‘aventuras’ las hizo cuando aún podía pasar desapercibido y la fama no lo había alcanzado, pero aseguró que ahora, ya no lo haría: “Para ese tipo de cosas se necesita mucho anonimato, imagínate que ahorita me saquen una foto así sería complicado”.

Ramones comentó que disfruta su íntimidad, además de que le gusta sorprender a su pareja: “Soy muy erótico, me encanta el momento, el crearlo a veces uno anda de prisa, pero me encanta hacer disfrutar a la pareja. A veces me encanta también que sea de golpe, abrupto que rompa, que ni se la espere”.



Adal Ramones regresó al teatro en México junto a Mauricio Islas, Consuelo Duval y Mónica Dionne con la puesta en escena 'Dos más dos' y también está preparando su regreso a la televisión con un programa completamente diferente a lo que hemos visto anteriormente, según las propias palabras del también comediante mexicano.

