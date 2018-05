Adal Ramones confiesa que está enfermo de celos (y no por su esposa)

Adal Ramones es un suegro muy estricto y confesó que no se siente del todo cómodo al saber que su hija Paola, de 17 años de edad, tiene pareja: “Sí, soy celoso. Soy de la izquierda en celotipia, porque con sus novios he sido muy exagerado en el escrutinio de cuando algo no me late, se lo digo inmediatamente”, declaró al diario mexicano Basta.