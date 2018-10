Actriz mexicana sale al auxilio de Irina Baeva y exige que paren los ataques contra la rusa

Esta semana, se sumó a su ejército antibullying la actriz Sofía Castro , quien el miércoles, durante su paso por una alfombra roja en la Ciudad de México, pidió que dejen de atacar a su amiga. “Yo apoyo a toda la gente que sufre bullying en redes sociales, de una u otra manera. Creo que las redes sociales no están para agredir a absolutamente nadie, sino para aportar cosas buenas”, comentó la primogénita de Angélica Rivera , primera dama de México.

Fiel a a sus convicciones, Sofía Castro no quiso opinar sobre la relación que mantiene Baeva con Gabriel Soto. “De la vida personal de los demás no voy a hacer ningún comentario”, dijo la actriz que se rumora mantiene una relación con el ex de Irina, Emmanuel Palomares.