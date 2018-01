A pesar de que dijo que su ex se oponía, Inés Gómez Mont sí pudo sacar a sus hijos de México

En diciembre de 2017 Inés Gómez Mont puso un alto a las declaraciones que su exesposo Javier Díaz hiciera a la revista mexicana TVNotas donde acusaba a la conductora de ser una mala madre y de no permitir que conviviera con sus cuatro hijos, por lo que ella publicó una carta en su cuenta de Instagram aclarando que fue el empresario mexicano quien abandonó su hogar semanas después de que habían nacido sus trillizos: "porque le daba asco la cicatriz de la cesárea”.

Los problemas entre la pareja llegaron hasta los tribunales de justicia mexicanos y no por la pensión alimenticia con la que, a decir de Inés Gómez Mont, no cumple su ex, sino por los pasaportes de sus cuatro hijos en común. Los documentos para viajar de Inés, Diego, Bruno y Javier vencieron y necesitaban renovarlos pues planeaban pasar las fiestas decembrinas en Estados Unidos a lo cual se negaba su padre.



Esta es la razón por la cual Inés Gómez Mont es un imán de famosos La presentadora mexicana Inés Gómez Mont siempre se encuentra rodeada de personalidades, pues gracias a su carisma y a su trabajo se ha hecho de muchas amistades en el mundo del espectáculo. Recientemente la conductora compartió esta foto al lado de la cantante mexicana Ana Gabriel, con quien incluso compartió la cena de Navidad en Miami. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Quien también estuvo presente en la cena navideña de Inés fue su inseparable amiga Galilea Montijo, personaje recurrente en los festejos de la presentadora de 'Cuéntamelo ya'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Incluso, Inés Gómez Mont puede presumir de que Marco Antonio Solís le haya cantado las mañanitas en su cumpleaños. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En uno de sus tantos festejos por su cumpleaños en 2017, Inés fue celebrada también por famosas como Yadhira Carrillo y Anahí. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En las fotos queda de manifiesto que Anahí y la conductora son muy buenas amigas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En el festejo del cumpleaños de su hija Inesita, Inés recibió a la actriz Rossana Nájera y a la conductora Ingrid Coronado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además compartió esta celebración con la cantante e integrante de OV7, Mariana Ochoa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La conductora también subió a Instagram esta foto de una cena de parejas con la actriz Chantal Andere, el 12 de diciembre de 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Inés Gómez Mont también es amiga de las actrices Claudia Álvarez y Grettell Valdez, famosas que siempre están presentes en los festejos de la presentadora. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí Galilea Montijo y Claudia Álvarez festejando el cumpleaños de Inés Gómez Mont, en 2016. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Chantal Andere y Grettell Valdez también festejaron al lado de Inés el cumpleaños de su hijo menor, el pequeño Bosco, en 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Otro amigo cercano de la conductora y quien siempre que puede se escapa a las celebraciones que organiza, es el productor Roberto Romagnoli. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otra amiga cercana de la conductora es la actriz y cantante Laura León. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Laura León pone el ambiente a donde quiera que vaya, incuidas las fiestas de la conductora. Aquí la vemos cantando su éxito 'Suavecito', al lado de Galilea Montijo, mientras Inés graba. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Quien también es recurrente en las fiestas organizadas por Inés es la actriz y conductora Roxana Castellanos, quien visitó a la presentadora luego de ser intervenida quirúrgicamente en febrero de 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



La firma de Javier Díaz es necesaria pues inés Gómez Mont comparte la custodia legal de los cuatro pequeños con él, sin embargo y ante la negativa del empresario, la conductora esperaba que una controversia que tendría que resolver por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana le permitiera renovar los documentos sin necesidad de obtener la firma del padre.

Y aunque al final no aclaró cómo obtuvo los documentos, es un hecho que Inés, su esposo y sus hijos celebraron la Navidad en Miami junto a sus amigas Galilea Montijo y Ana Gabriel, además de festejar el Año Nuevo con Claudia Álvarez y su esposo Billy Rovzar.

Actualmente Inés está casada con el abogado Víctor Álvarez Puga, con quien está a la espera de su séptimo pequeño.