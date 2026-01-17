Indonesia (país) Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia; buscan sobrevivientes Un avión con 11 personas a bordo desapareció de los radares en Indonesia. Las autoridades informaron sobre el inicio de las labores de búsqueda en la zona montañosa de la región de Maros.

Video Dos aviones chocaron en Indonesia

Un avión con 11 personas a bordo desapareció este sábado mientras sobrevolaba Indonesia. Autoridades informaron que se perdió todo contacto con la aeronave, por lo que se dispuso el despliegue de equipos de rescate.

De acuerdo con AFP, el avión pertenece a la aerolínea Indonesia Air Transport, y se dirigía a Macasar, en el sur de la isla de Célebes, tras haber despegado de Yogyakarta, en la isla de Java.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con el avión en Indonesia?

A bordo de la aeronave iban tres pasajeros y ocho tripulantes, mientras que el contacto se perdió poco después de las 13:00 hora local (06H00 GMT).

Se trata de un avión es un ATR 42-500, turbopropulsados, con sede en Toulouse.

Los expertos de ATR están totalmente implicados en colaborar con las autoridades indonesias y la compañía. Compañía creadora de la aeronave



El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar, informó que equipos fueron desplegados en una zona montañosa de la región de Maros, a 42 km de Macasar, con base en la última posición conocida del aparato.

En las labores de búsqueda participan el Ejército del Aire, la policía y voluntarios.

Un accidente aéreo más en Indonesia

De acuerdo con AFP, Indonesia tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. En septiembre del año pasado, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, en donde fallecieron todas las personas a bordo.

Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en la isla de Papúa.

TLS