Diferentes usos del cilantro que nadie te dijo, como sus increíbles propiedades curativas

El cilantro es una hierba aromática utilizada en muchos países tanto en lo culinario como en lo medicinal. Originaria de la zona del Mediterráneo, sirve para aromatizar los marinados, las verduras y la repostería. Tradicionalmente, se utiliza tanto sus hojas frescas como sus semillas (coriandro) en diversos platos, desde salsas, guidos y marinados hasta ensaladas y sopas, aportando un sabor distintivo que es al mismo tiempo cítrico y picante.

Como ves, debido a su versatilidad te hemos preprado una mini guía sobre los diferentes usos del cilantro que te sorprenderán, incluyendo sus propiedades medicinales que harán que tu salud mejore notablemente.

4 diferentes usos del cilantro que te sorpenderán

Video Este es el mejor truco para deshojar cilantro fácilmente

#1 Usos tradicionales del cilantro en la cocina

En la cocina, el cilantro es un ingrediente fundamental en la gastronomía de países como México, donde es importantísimo para crear salsas y guacamoles. Incluso como “decoración” para los tacos. En la India, en currys y chutneys; y en regiones del Medio Oriente en platos como el tabbouleh.

Además, las semillas de cilantro molidas se utilizan como especia en preparaciones culinarias para agregar un sabor cálido y ligeramente dulce. En Oriente, sus hojas se ocupan como si fuera perejil. En Asia, sus raíces sirven para preparar otros condimentos.

#2 El cilantro fresco

Entre los usos más populares del cilantro fresco se encuentra el aromatizar salsas y ensaldas. No se debe calentar y no debe cocinarse, sino añadirse al final de la cocción para que mantenga su perfume. Es importante que dejes las hojas enteras o añadir algunas cortadas finamente para aromatizar el arroz o un taco, por ejemplo.

El cilantro le va muy bien al pescado. Intenta combinar cilantro fresco con salmón o vieras. También combina bien con los mariscos. El cilantro fresco se combina estupendamente con el ajo, el jengibre, y la leche de coco.

#3 Usos del cilantro en grano

Imagen thinkstock



Los granos de cilantro, utilizados tal cual, se añaden al comienzo o a lo largo de una cocción. Sirven principalmente para perfumar los condimentos. Aromatizan igualmente los champiñones a la griega y los marinados.

Entre los usos culinarios del cilantro en grano que le dan los grandes chefs está el realzar el gusto del cuscús, del arroz, incluso de ciertas compotas. Las hojas y los granos de cilantro tienen un gusto fuerte que no todo el mundo sabe apreciar. Si no estás segura de si a todo el mundo le gustará un plato aderezado con cilantro, más vale utilizarlo en pequeñas cantidades.

#4 Usos medicinales y terapéuticos del cilantro

Más allá de su aplicación culinaria, el cilantro tiene usos medicinales y terapéuticos con múltiples beneficios para la salud. Entre ellos están:

Digestivo: El cilantro ha sido empleado para mejorar la digestión y aliviar problemas como la hinchazón y los gases. Se cree que sus propiedades carminativas ayudan a eliminar mejor los gases del sistema digestivo.

Imagen Unsplash

Desintoxicante: Se le atribuyen propiedades desintoxicantes, especialmente en la eliminación de metales pesados del cuerpo debido a sus compuestos.

Antioxidante: Rico en antioxidantes, el cilantro puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro.

Antiinflamatorio: Se ha utilizado para aliviar síntomas inflamatorios, como los dolores articulares y musculares, gracias a sus compuestos antiinflamatorios.

Usado fresco, el cilantro es diurético. En infusión, los granos facilitan la digestión.

El cilantro es una de las plantas aromáticas más extendidas por todo el mundo, tanto por su aroma para la gastronomía como por sus virtudes medicinales.

¿Te han sido de utilidad estas diferentes formas de usar el cilantro? ¿Ya lo has añadido a tu dieta?