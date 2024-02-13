3 recetas de sushi cakes caseras para una cena romántica de San Valentín

Video 3 recetas de sushi cakes caseras para enamorar a tu pareja en San Valentín

¿Has escuchado de los sushi cakes? Si aún no los conoces déjanos decirte que es una nueva y elegante reinterpretación del sushi tradicional presentado como si fuera un pastel. Desde hace algunos años, se han convertido en una opción popular para celebraciones especiales, incluyendo cenas románticas y especialmente para San Valentín.

Estos pasteles de sushi combinan los sabores clásicos de este icónico platillo asiático. Y aunque el sushi sí tiene un origen milenario en Japón. Los sushi cakes son una creación más reciente y en general llevan ingredientes similares como el arroz especial, láminas de nori o alga, aguacate y alguna proteína.

Si ya se te está haciendo la boca y estás imaginando escenarios creativos para enamorar el paladar de tu pareja, aquí te dejamos las mejores recetas de sushi cakes para conquistarlo en San Valentín.

3 recetas fáciles de sushi cakes

Para preparar el arroz necesitarás:

2 tazas de arroz blanco de sushi cocido

½ taza de aceite vegetal



Sigue las instrucciones del empaque para preparar el arroz para sushi. Para darle un toque romántico utiliza cortadores de galleta en forma de corazón. Rellénalo con arroz y retira el cortador.

Después calienta un sartén con un poco de aceite y fríe las bases de tu sushi cake.

#1 Spicy Tuna:

Ingredientes:

Mayonesa de chipotle

Sashimi de atún

Ajonjolí

Cebollín picado

Para esta receta de sushi cake Spicy Tuna toma una base de arroz frito y barniza de un lado con mayonesa chipotle. Luego coloca el sashimi de atún y adorna con ajonjolí y cebollín picado.

#2 Smoked Salmon Philadelphia:

Ingredientes:

Queso crema

Pepino

Aguacate

Salmón ahumado

La receta de sushi cake somoked salmon Philadelphia es muy rápida de preparar. Solo necesitas untar queso crema con una base de arroz frito preparada previamente. Añade pepino en rebanadas delgadas, aguacate y salmón ahumado. Finaliza con ajonjolí para decorar.

#3 Mango roll

Ingredientes:

Salsa tampico

Mango

Camarones

Tempura (con agua mineral)

Prepara tu tempura con agua mineral como lo indica el empaque. Limpia bien tus camarones y después cúbrelos de tempura y fríelos.

Después toma una base de arroz y haz una cama de salsa tampico. Encima coloca láminas de mango y finaliza con un camarón. Decora con salsa siracha.

Ideas de cena romántica con sushi cakes

Una cena romántica con sushi cakes es perfecta para celebrar el amor y la conexión con tu pareja. Ambienta la mesa con velas, flores y música suave. Sirve el sushi cake como plato principal. Acompáñalo de tu bebida favorita, ya sea sake, vino tinto, blanco o té verde.



San Valentín es una fecha para celebrar el amor y el cariño entre parejas. Al preparar una cena especial con sushi cakes caseros le demostrará a tu pareja cuánto lo amas. Es una forma de salir de la rutina y disfrutar de una experiencia diferente juntos.