Inspirado por su hijo Joaquín, Manuel Oliver protestó contra la influencia política de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) con un lienzo en el que Trump es el director de un circo, acompañado por la vocera de la NRA, Dana Loesch. "We demand a fair game", escribió, urgiendo en inglés a que las condiciones para encontrar soluciones a las tragedias con armas de fuego "sean justas".

Oliver viajó a Dallas para sumarse a la protesta organizada por StudentsMarch.org, el grupo que organizó la movilización 'March for Our Lives' en la ciudad. El movimiento nacional liderado por estudiantes que surgió tras la masacre de Parkland ha puesto en el centro del debate a esta asociacion que posee un gran poder político en Washington.

Tras la muerte de su hijo, una de las 17 personas acribilladas en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, Oliver lanzó la organización Change The Ref. Parte de sus actividades incluyen paneles como el que pintó en Dallas, pero esta es la primera vez que incluye a Trump o un personaje público de la NRA.

"No tenía en mente hacerlo, pero su aparición en la ceremonia de apertura de la convención de la NRA me llevó a hacerlo", señaló. "A mí me pareció una bofetada al movimiento de los jóvenes y contra la intención de que de verdad exista un cambio y un control en las armas".