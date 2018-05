Rifles, pistolas y una caja de 20,000 dólares

Solidaridad y apoyo a la NRA

Al igual que el liderazgo de la NRA, Franco considera que no debe haber más leyes que limiten el porte de armas. Para ella, implican menoscabar la segunda enmienda. "¿Por qué la acción de un criminal tiene que afectar mis derechos? Porque no es que las leyes no existen, aquí hay leyes que dicen que no debes matar", señala.