Sus hijos murieron cuando los castigó en un auto, ahora deberá pasar 20 años en prisión

Los hermanitos Cavanaugh y Juliet Ramírez, de 1 y 2 años, murieron en mayo del 2017 por un exceso de calor, luego de que su madre los dejara en un automóvil en Texas.

Tras su arresto, Cynthia Marie Randolph confesó que los castigó en el vehículo, entró en la residencia a fumar marihuana, ver televisión y tomar una siesta por horas, bajo temperaturas que rondaban los 96 grados Fahrenheit.

Ahora, un jurado en Weatherford, cerca de donde ocurrió la tragedia, condenó a Randolph a 20 años de prisión por la muerte de cada niño. Era el máximo castigo y deberá cumplir las sentencias de forma simultánea.

De acuerdo con registros judiciales, la madre de 25 años enfrentaba cárcel de por vida, pero lo cargos en su contra por haberle hecho daño a un menor fueron reducidos de felonía en primer grado a segundo grado.

En un principio, Randolph le dijo a las autoridades que sus hijos jugaban en un patio trasero y que, cuando dejó de escucharlos, empezó a buscarlos desesperadamente hasta encontrarlos en el vehículo desmayados. Sin embargo, luego admitió que quería darle "una lección" a su hija porque no quería bajarse del Honda Crosstour.

Pensó que la pequeña de dos años saldría con su hermano de 16 meses, reportó el Star-Telegram. El incidente ocurrió en el condado Parker, cerca del lago Weatherford el 26 de mayo. Según testimonios citados por el medio, la madre veía "Keeping Up With the Kardashians" mientras los pequeños se sofocaban en el auto.



De acuerdo con el portal NoHeatStroke.org, 42 niños fallecieron el año pasado al quedar expuestos a altas temperaturas en automóviles. Siete de ellos, incluidos Cavanaugh y Juliet , murieron en Texas, el estado que encabeza la lista.

