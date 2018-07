Los ahogamientos en albercas pueden ocurrir en dos minutos (y sin que te des cuenta)

DALLAS, Texas.- "En un minuto me voy a ahogar en esta piscina, rodeada de familiares y amigos. Esto está pasando porque papá piensa que mamá me está vigilando, y papá piensa que mamá me está vigilando; pero, en realidad, nadie me está viendo. Y casi no haces ruido cuando estás luchando...", dice la niña mientras se hunde en una alberca.