Veterano de guerra más cerca de la deportación tras perder apelación, pero sigue en pie de lucha

CHICAGO, Illinois. La familia de Miguel Pérez Jr, veterano de guerra de origen mexicano en peligro de deportación dijo sentirse "angustiada" tras conocer que perdió la apelación para evitar ser expulsado del país.

De acuerdo con el Chicago Tribune, Pérez, quien es residente permanente, podría ser deportado tan pronto como esta semana según informó Chris Bergin, abogado del caso en conferencia de prensa celebrada este lunes.

En su último intento para frenar la orden de deportación, la defensa de Pérez Jr. presentó un recurso ante el Séptimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en el que argumentaban que el exmilitar, quien sirvió en dos periodos en Afganistán, podría ser blanco de los cárteles de drogas mexicanos, interesados en reclutar a veteranos con experiencia en combate, pero la apelación fue denegada hace unos días por un panel de tres jueces.

No obstante, el letrado ha presentado un nuevo pedido de suspensión de la deportación. Esta vez alegando que Pérez necesita atención médica por el trastorno de estrés postraumático (TEPT) que padece. Además, aguardan la respuesta de Inmigración a un pedido de ciudadanía retroactiva, a la que tendría derecho por los servicios prestados al ejército estadounidense.

"Su reclutador le aseguró que la ciudadanía se procesaría automáticamente, durante su tiempo de servicio”, pero ello no ocurrió y ahora Pérez carece de protección para evitar la deportación, declaró Bergin.



El caso de Pérez se remonta al 2010, cuando fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión en el departamento de correcciones de Illinois por fabricar y entregar más de dos libras de cocaína a un oficial encubierto en Chicago.

Mientras cumplía con su condena, el veterano quien ya había cumplido siete años de la pena fue localizado por el Servicio y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y fue puesto en procedimiento de remoción en 2012.

Desde septiembre del 2016, Pérez, quien tiene 39 años y dos hijos ciudadanos, una joven de 18 años y un menor de 12, se encuentra en un centro de detención de inmigración en Kenosha, Wisconsin donde esperaba la resolución de su caso.

Miguel A. Pérez, padre del veterano, ha dicho que su hijo quien quedó sordo de un oído tocó fondo al salir del ejército y, debido al estrés postraumático que padece, le costó trabajo conseguir un empleo.

Para su defensa y familia, de ser deportado, el veterano no tendría acceso a los medicamentos que está usando para tratar su condición médica. Además, no tiene familia inmediata en México con la que pueda vivir y no conoce ya el país, donde no vive desde que tenía ocho años edad.

“Si mi hijo es deportado es mandarlo directamente a la muerte”, dijo Miguel Pérez Sr, padre de Miguel a Univision Chicago hace unos meses.



“Él no tiene a dónde llegar. Si lo botan como basura a México qué va a ser de él”, agregó Esperanza Pérez, madre de Miguel. “Mi hijo no peleó nada más por su familia, él peleó por todos".

“Desde el principio, Miguel ha luchado contra su deportación, no solo por sí mismo, sino en solidaridad con otros veteranos con residencia que han sido deportados o que ahora están enfrentando la deportación después de haber servido a su país en combate", señalaron activistas de La familia Latina Unida/Sin Fronteras, una organización sin ánimo de lucro de Chicago que apoya la causa del veterano en un comunicado.

"La lucha será ahora en nombre de todos los veteranos con tarjeta verde", agregaron en su misiva.



Pedidos anteriores de libertad bajo fianza, que le correspondería por haber excedido el tiempo de detención permitido en un establecimiento de Inmigración, fueron rechazados. También no fue posible que al veterano se le aplicara la protección de la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas, firmada por Estados Unidos.

En abril pasado, su defensa también solicitó clemencia a Bruce Rauner, gobernador de Illinois, pero aún no han obtenido respuesta.

"Creemos que es una injusticia deportar a quienes han servido valientemente a este país", dijeron activistas.