¿Vacaciones a la vista? Estas con cinco cosas que debes saber para un viaje seguro en vehículo

¿Planeas unas vacaciones con la familia o una escapada de fin de semana? Para organizar un viaje se requiere cuidar cada detalle: desde las maletas, hasta el itinerario para disfrutar el lugar de destino.

Y para llegar a tu destino, también es importante considerar cómo será el recorrido. Por eso, aquí te compartimos cinco cosas que debes tener un viaje seguro en vehículo, ya sea en carretera o en ciudad.

1. Prepara tu vehículo con antelación

Antes de salir a la carretera toma en cuenta lo que está en tus manos y lo que no. Es decir, los factores externos como el clima y el terreno; y los factores que están en tu control como el correcto funcionamiento de tu carro. Así que revisa cuidadosamente cada uno de sus componentes.

Los neumáticos deben estar inflados correctamente, como sugiere la Asociación Americana del Automóvil: sin desgastes profundos en las bandas de rodamiento. No olvides llevar un neumático de repuesto para cambiarlo si es necesario.

Verifica que cuente con los niveles adecuados de aceite , anticongelante. También corrobora el funcionamiento de los frenos.

Verifica que todas las luces funcionen y que las escobillas del parabrisas estén en buen estado.

Asegúrate de que las bolsas de aire funcionen y llena el tanque antes de viajar.

2. Considera lluvias e inundaciones en el camino

El clima lluvioso es uno de los más riesgosos para conducir. Por eso es necesario reforzar medidas de precaución durante el viaje.

Reduce la velocidad y aumenta la distancia con otros vehículos.

Evita frenar bruscamente.

Evita atravesar zonas de inundaciones.

3. Usa calzado adecuado para conducir

La comodidad no tiene que estar peleada con la seguridad. Por eso, es mejor subirte a tu carro con tenis o zapatos cerrados que te permitan un agarre natural. Evita tacones altos, chancletas o ir descalzo, ya que dificultan el control de los pedales y pueden causar accidentes.

4. Si viajas con mascotas piensa en su seguridad

Nunca dejes a las mascotas sueltas dentro del auto; pueden distraer al conductor y convertirse en proyectiles en caso de accidente.

Mejor usa cajas transportadoras, arneses o barras separadoras según el tamaño del animal. En viajes largos, haz paradas cada dos horas para reducir estrés y ansiedad.

5. Y claro, piensa en la seguridad de los ocupantes

Recuerda que todos los pasajeros deben usar el cinturón de seguridad, incluyendo los asientos traseros. Así que respeta las normas sobre sillas especiales si viajas con niños. Y evita el exceso de carga y los objetos sueltos en la cabina.

Finalmente, revisa las condiciones del seguro de tu auto, y cómo puede ser de utilidad en caso de algún incidente en el camino.