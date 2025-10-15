Mascotas y carretera: Cómo proteger a tus compañeros de cuatro patas en el camino

Video 7 consejos para evitar accidentes por conducir en un momento de ira

Si no puedes estar lejos de tus mascotas ni un solo segundo, y necesitas llevarlas contigo a tus próximas vacaciones por carretera, o simplemente son el mejor acompañante cada vez que subes a tu vehículo, entonces esta información es para ti.

Para que cada viaje sea realmente seguro y agradable es importante tomar precacaciones que protejan a tus perros o gatos. Esto es lo que debes, y lo que no debes hacer, en cada viaje.

No dejes a tus mascotas solas en el carro

Uno de los errores más comunes y peligrosos es dejar a las mascotas dentro del vehículo, aunque sea solo por unos minutos.

Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria ( AVMA), cientos de mascotas mueren cada año por agotamiento por calor tras ser abandonadas en coches estacionados. La temperatura dentro de un automóvil puede elevarse rápidamente, alcanzando hasta 114°F (45.5°C) en solo 30 minutos en un día con 80°F (26.6°C). Por eso, nunca dejes a tu perro o gato solo en el vehículo, y menos en días calurosos.

Asegura a tus mascotas para evitar distracciones y lesiones

Conducir con mascotas sueltas dentro del auto es muy peligroso.

Además de ser una distracción que puede provocar accidentes, las mascotas sin cinturón pueden salir despedidas en una colisión, lo que podría causar lesiones graves o la muerte.

El asiento trasero es el lugar más seguro para tus ellas, dentro de jaulas o en cajas transportadoras bien ventiladas. No permitas vayan en el asiento delantero.

Evita comportamientos que aumenten el riesgo

Un estudio de Volvo y The Harris Poll reveló que dejar que las mascotas deambulen libremente dentro del coche incrementa las distracciones del conductor y las maniobras peligrosas.

Además, tanto las mascotas como los conductores presentan niveles de estrés más altos en estas condiciones, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Tampoco permitas que tu mascota viaje con la cabeza fuera de la ventana. Aunque parezca divertido, es peligroso porque puede recibir impactos de partículas, polvo o escombros, y en caso de choque puede sufrir heridas graves.

Evita el mareo por movimiento

Muchas personas e marean con el movimiento durante los viajes en coche, y lo mismo pasa con las mascotas, tienen náuseas y vómitos. Para minimizar este malestar, no alimentes a tu perro o gato con una comida pesada antes del viaje. También es recomendable mantener una ventana ligeramente abierta para que circule aire fresco en el vehículo. Consulta con tu veterinario si tu mascota es propensa a marearse; podría recetar medicamentos o darte consejos adicionales.

Haz paradas para aligerar le viaje

Aunque algunos perros duermen la mayor parte del viaje, para otros les viene bien hacer paradas cada dos horas para que puedan hacer sus necesidades, beber agua y estirar las piernas. Aunque los gatos ameritan mayor cuidado para que no se escapen... mejor en la jaula. Aprovecha las pausas para revisar que tu mascota esté cómoda, hidratada y sin estrés.

Recuerda que priorizar la seguridad en cada recorrido permite una experiencia tranquila y sin contratiempos.