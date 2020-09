Capítulo 2 | Chiara Sacchi: CRISIS CLIMÁTICA, con el Dr. Henry Briceño

El Dr. Briceño es el único ‘senior’ de todos los capítulos de ‘AcivistaZ’ que no es un activista (“a mí me gusta estar en esa posición intermedia entre los que trabajan en ciencia, incluyéndome a mí, y los activistas ambientales”, detalla), pero es que, en el caso de la crisis climática, como dice Chiara Sacchi en el programa, “el activismo necesita de la ciencia porque es el único recurso del que agarrarnos frente a la industria, la política y la masa que no sabe qué hacer y no está informada”.