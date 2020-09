Capítulo 4 | Melissa Padilla: ANTIRRACISMO, con Luz Bazán Gutiérrez

Padilla, quien fue indocumentada durante 15 años, lideró y ganó una batalla histórica para conseguir que la Biblioteca Nacional de Estados Unidos (Library of Congress) eliminase el término ‘illegal aliens’ (‘extranjero ilegal’, con referencia a ‘alienígena’) para referirse a los extranjeros indocumentados. Que las acciones pueden ser ‘ilegales’, pero no las ‘personas’, es algo que también han defendido medios de referencia como AP o The New York Times, y así confirmó entenderlo la Biblioteca Nacional (y con ella, el resto de bibliotecas del país) en un comunicado oficial de 2016. Pero entonces, el asunto se convirtió en objeto de polémica durante la campaña electoral y hoy, cuatro años después, la resolución no se ha hecho efectiva. ¿Por qué?