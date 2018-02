Familia de joven DACA deportado y asesinado pide cambios en leyes migratorias

La familia de José Manuel García Ochoa pide justicia tras la muerte de su hijo el pasado 9 de febrero en Santa Ana, Sonora, México, a dos meses de haber sido deportado.

García, de 21 años, un joven amparado con DACA fue deportado en noviembre, hace unas semanas fue secuestrado y asesinado, indicó su familia residente de Phoenix, Arizona.

En el vientre de su novia Carolina Estrada crece el fruto de su amor con García, tiene siete meses de embarazo y desde que García fue deportado a México siempre estuvo pendiente del desarrollo del embarazo. La joven dijo que siente un vacío inmenso.

“Es muy difícil”, dijo Estrada y rompió en llanto. La partida del padre de su hija la dejó en medio de la desconsolación después de lo que considera fue una deportación con un final mortal.

“Llevábamos cinco años conociéndonos, pasando tiempo juntos, creciendo”, mencionó Estrada.

La madre de García explicó que su hijo fue detenido llegando a casa de su trabajo porque conducía a exceso de velocidad y desde ese momento inició su batalla legal para evitar ser deportado.

“Un día me habló y me dijo mamá voy a ser deportado, no se presentó la abogada, nunca me vino a visitar”, contó a Univision Noticias Samantha Ochoa.

García fue deportado por Nogales, Sonora, pasaron aproximadamente dos meses y su madre recibió una llamada en la que le informaban que su hijo había sido secuestrado.



“Me puse como loca pensando lo peor, a los minutos recibí otra llamada y me dijeron que él ya había fallecido”, mencionó.

Su vida terminó en un país que a pesar de ser su tierra natal él no lo conocía. Irónicamente las autoridades aprobaron su regreso a Estados Unidos para ser sepultado.

“Muerto si pudo pasar”, agregó la madre.

Ella le pidió al presidente Donald Trump que “se toque el corazón y no deporte a más jóvenes”.

Esta familia decidió hablar abiertamente sobre su caso con la intención que su voz llegue a Washington DC donde se debate el futuro de los dreamers. En México han salido a marchar sobre la violencia que le quitó la vida a García mientras en Estados Unidos piden cambios migratorios.

“A mí me duele como si hubiese sido un padre, muy noble, nunca me faltó al respeto”, dijo Albert Saralegui, padrastro de García. Su padre biológico, José Manuel García, expresó entre lágrimas el amor que sentía por su hijo y el dolor que siente ante su partida.

Univision Noticias contactó a la Oficina de Control de Inmigración y Aduana (ICE) para saber los detalles de la deportación de García pero solo confirmaron que fue deportado en noviembre.