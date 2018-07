La agencia detalla que el sistema de tribunales de inmigración requiere que los niños tengan comparecencias ante jueces y se sometan a procedimientos de deportación mientras están separados de sus padres. Dichos menores no tienen un abogado nombrado por el tribunal, y e l 90% de los niños sin un abogado son devueltos a sus países de origen, según Kids in Need of Defense, un grupo que proporciona representación legal.