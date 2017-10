Más de 400 heridos dejan choques entre policías y manifestantes en medio del referéndum de independencia en Cataluña

Enfrentamientos entre manifestantes y policías ya han dejado más de 400 heridos en la región de Cataluña que vota este domingo en un referéndum de independencia convocado por las autoridades locales y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

El alcalde de Barcelona indicó que 460 personas han resultado heridas en los choques que han obstaculizado la votación en varios centros en toda la región de Cataluña.

La policía española y la Guardia Civil entraron en algunos centros electorales para requisar las urnas y el material para votar en el momento en el que se han producido escenas de tensión y choques con manifestantes.

El gobierno español prometió detener la consulta popular que, sin embargo, se ha podido llevar a cabo pese a la represión policial.

Barcelona ha sido el centro de los mayores casos de violencia. Los agentes policiales dispararon balas de goma y usaron bastones para dispersar las manifestaciones proindependentistas.



En fotos: La violencia policial marca la consulta popular de los catalanes Durante la joranda del referéndum, en la que Cataluña vota por el 'sí' o el 'no' a la independencia y que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España, se registraron violentos enfrentamientos entre la policía ylos votantes. Hasta ahora se han registrado más de 300 heridos. Barcelona ha sido el centro de los mayores casos de violencia. Los agentes policiales dispararon balas de goma y usaron bastones para dispersar las manifestaciones proindependentistas. Un joven muestra un rasponazo en la espalda durante los enfrentamientos. Entre los heridos hay un joven que ha sido golpeado en un ojo por una bala de goma cerca del colegio Ramon Llull y ha requerido intervención quirúrgica. Desde temprano en la mañana se presentaron enfrentamientos en algunos centros de votación en los que partidarios de la independencia trataron de impedir el acceso a la Policía que se disponía a incautar las urnas de votación y papeletas. El gobierno español prometió detener la consulta popular que, sin embargo, se ha podido llevar a cabo pese a la represión policial. La policía fue recibida con piedras e insultos en algunos lugares donde los votantes hicieron cordones humanos para intentar que no pasaran a confiscar las urnas. Sin embargo, la policía fue desalojando a quienes les impedían el paso uno a uno. La Guardia Civil entró en el centro de votación en el pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), donde estaba previsto que sufragara el presidente catalán. La Guardia Civil también detuvo a una persona por desobediencia junto a un ambulatorio que servía como punto de votación, tras unos momentos de tensión con los agentes que trataban de cerrar el local, informó la agencia Efe.

El servicio de emergencias en Cataluña atendió a 38 personas heridas en varias intervenciones policiales en los colegios electorales dispuestos para celebrar el referendo de autodeterminación en esta región española. La cifra aumentó a más de 300 en la medida en que fue transcurriendo la votación. "De estas 35 han sido leves y 3 menos graves. Nueve de estas personas han requerido el traslado a un centro sanitario. Mayoritariamente se han atendido contusiones, mareos y crisis de ansiedad", señaló en dos mensajes en Twitter. El presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, criticó lo que considera "uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia" por parte del Ejecutivo español y se mostró convencido de que no detendrá el deseo de votar pacíficamente. En medio de los violentos enfrentamientos, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, informó que en las primeras horas de la mañana se habían "neutralizado" unos 70 centros de votación y bloqueado el sistema diseñado para votar de forma electrónica en una actuación marcada por "la proporcionalidad". Además pidió a los promotores del referéndum ilegal en Cataluña que "recuperen la razón" y vuelvan al marco legal, sin dañar el Estado de Derecho. La alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, arremetió por su parte contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que por el momento guardaba silencio. Once agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en las operaciones en Cataluña para impedir el prohibido referéndum de independencia, según el ministerio español del Interior.

El gobierno regional y el Estado se han enzarzado en una serie de acusaciones sobre la responsabilidad de los enfrentamientos.

Por su parte, el ministro del Interior de España hablaba de 11 policías heridos.

Pese a que la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saenz, afirmó que la policía "actuó con profesionalismo y de manera proporcionada", imágenes de los medios locales y agencias internacionales mostraron algunos votantes ensangrentados por la acción represiva, incluso contra personas de la tercera edad.

Enric Millo, representante del gobierno español en la región, dijo que los eventos en Cataluña nunca podrán ser catalogados como un referéndum o algo similar.

Por su parte, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, condenó la intervención de los agentes: "La brutalidad policial avergonzará por siempre al estado español", dijo.



"Hoy el estado español ha perdido mucho más de lo que ya ha perdido y los ciudadanos catalanes han ganado más de lo que han ganado hasta ahora", agregó Puigdemont.

Sin embargo, el líder catalán no fue capaz de concretar si su gobierno iba a poder dar los resultados de la accidentada consulta popular de este domingo.

Pelea legal y en las calles

La consulta secesionista convocada por el gobierno regional catalán a principios de septiembre fue suspendida por el Tribunal Constitucional y los diferentes juzgados han ordenado medidas para que las fuerzas de seguridad acordonaran los colegios y se retiraran urnas y papeletas de votación.

Eso llevó a las autoridades catalanas, a primera hora de este domingo, a modificar las normas que había dado con anterioridad, de modo que un votante puede hacerlo en cualquier colegio de la región y no en el que tenía asignado, con papeletas impresas en casa y sin sobre.



En algunos centros se formaron largas filas y se llevó a cabo la votación -para algunos un momento de gran emoción- aunque con problemas informáticos puesto que el Ministerio del Interior desactivó el censo informatizado que estaba utilizando el gobierno regional para certificar la autenticidad de los votos. El portavoz del gobierno regional catalán, Jordi Turull, aseguró que el 73% de las mesas electorales estaba funcionando.

Cadena humana

Desde primera hora de la mañana de este domingo cientos de votantes se reunieron frente a los recintos de votación en Barcelona y en otras ciudades de la región, a la espera de poder participar en la consulta, que el Gobierno de Mariano Rajoy considera ilegal y ha sumido al país en la peor crisis institucional en décadas tensando las relaciones entre Madrid y Barcelona.



En la capital catalana, pero también en Gerona, bastión del presidente de la región, el político independentista Carles Puigdemont, o en la localidad de Figueras, ciudad natal del pintor Salvador Dalí, los ciudadanos se congregaban para proteger los centros de votación y defender el "derecho a votar".

Una de las intervenciones más significativos de la jornada fue la entrada al pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), donde estaba previsto que votara el presidente catalán, Carles Puigdemont, principal abanderado del referendum. Los agentes rompieron el cristal de la puerta, que había sido bloqueada, y entraron al pabellón para incautar las urnas escondidas por las personas que estaban en el interior, que encadenadas unas a otras gritaban la consigna "Votarem" (Votaremos).

El Ejecutivo catalán habilitó 2,315 colegios electorales, con 6,249 meses y un padrón de 5,343,358 votantes.

El máximo tribunal dio la orden a la policía regional, los Mossos d'Esquadra, de impedir el acto de votación, desalojar a las personas que se encuentren en los centros electorales requisar urnas, papeletas y listas de censo, y precintar los colegios.

Durante la madrugada, bajo la lluvia en algunas partes de Cataluña, decenas de personas se acercaron a los centros de votación para bloquear la eventual actuación de la policía, que ha dicho que no usará la violencia para cumplir la orden del tribunal, aunque la tensión estuvo presente toda la jornada.



El Gobierno español dijo que sólo un pequeño porcentaje de los centros permanecían ocupados y que había verificado que la mayoría permanecían cerrados. También este sábado el gobierno central inhabilitó el software que se iba a utilizar para el proceso.

Censo universal

El Gobierno regional anunció por sorpresa este domingo una hora antes de la apertura de las urnas, prevista para las 09:00 hora local, que funcionaría un censo universal para que los ciudadanos puedan votar en cualquier centro electoral, en caso de que el asignado haya sido precintado.

El portavoz del gobierno regional catalán, Jordi Turull, informó que el referéndum seguiría adelante y pese a que en los últimos días se confiscaron 10 millones de papeletas, lograron volver a imprimir el material. También se permitirán pepeletas impresas en casa y sin sobre, algo que según el gobierno español no garantiza el voto secreto y cree que puede favorecer el voto múltiple.



Centros abiertos

Cientos de partidarios del referéndum separatista pasaron el sábado con sus hijos dentro de los colegios habilitados como centros de votación, con el objetivo de mantenerlos abiertos hasta la apertura de las urnas a las 09:00 horas locales del domingo.

Los Mossos d'Esquadra se presentaron a los centros, donde algunos agentes aseguraron a las personas concentradas que sólo velarían por la seguridad, mientras llegaban las primeras urnas y papeletas para la votación suspendida por el Tribunal Constitucional, informó la Agencia Efe.



En el centro situado en la Escuela Orlandai del distrito de Sarrià de Barcelona, uno de los agentes explicó a los concentrados: "estamos aquí para la velar por la seguridad de todos, para que todo salga bien, para que no haya ningún incidente".

Los concentrados vitoreado a los dos mossos, que posteriormente en conversaciones informales con los concentrados han indicado que no van a cerrar los colegios electorales, si bien desde la policía catalana se asegura que se trata de opiniones personales de los agentes, porque el cuerpo cumplirá con las órdenes del Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña (TSJC) de cerrar los puntos de votación.



De no actuar la policía regional quedaba en manos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el cierre de los centros electorales, lo que podía causar más tensión. Según informaron a Efe fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra cerraron una quincena de colegios y han requisado las urnas en varios puntos de votación.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aseguró que los Mossos enviaron esta mañana un escrito pidiendo colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil en 233 colegios electorales del referéndum, porque "necesitaban ayuda para dar cumplimiento a la orden judicial".

La Fiscalía informó que evaluará a lo largo del día si debe actuar contra los Mossos d'Esquadra por su forma de proceder ante el referendum.



El ministerio del Interior confirmó las primeras incautaciones de material electoral en esta jornada por parte de la Policía Nacional.



En la escuela Congres-Indians en Barcelona, designada como centro de votación, el activista Quim Roy dijo: “Si me dicen que no puedo estar en una escuela pública para ejercer mis derechos democráticos, tendrán que sacarme de aquí. No me resistiré, pero tendrán que cargar conmigo”.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el funcionario español más importante en la región del noreste, dijo que el gobierno iba a tolerar un sistema de votación en las calles pero que ningún resultado sería considerado como una prueba electoral válida.

Un vocero de Open Schools Ramón Font afirmó que no sabía cuántas escuelas estaban ocupadas por activistas, pero pronosticaba que para el domingo por la mañana fueran muchas más de las reportadas por las autoridades policiales.