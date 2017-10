Estos videos dan cuenta de la violencia durante el referéndum en Cataluña

En la mañana de este domingo se abrieron las mesas de votación para el referédum independentista de Cataluña. Decenas de personas habían pasado la noche en las escuelas, para evitar que la policía las cerrara y requisara el material electoral, tal y como ordenó el Tribunal Constitucional español que declaró la consulta popular ilegal. Aunque hubo aplausos y emoción a la hora de abrir las puertas, pronto las ciudades y varios centros de votación se convertirían en una batalla campal.





Tribunales españoles habían ordenado medidas para que las fuerzas de seguridad acordonaran los colegios y se retiraran urnas y papeletas de votación. Sin embargo, decenas de ciudadanos, incluso de la tercera edad, se agolparon en los centros de votación para que la policía cumpliera su cometido, lo que devino en violentos enfrentamientos.





Los bomberos de Cataluña que le habían prometido a los votantes que los protegerían durante la jornada electoral también se enfrentaron a las fuerzas policiales españolas, acrecentándose aún más la tensión.



The Spanish police are now beating up Catalan firefighters. This is an absolute shocker. #CatalanReferendum pic.twitter.com/zJeTATJQxJ

— Owen Jones🌹 (@OwenJones84) 1 de octubre de 2017