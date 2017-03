Flynn pide inmunidad para contar lo que sabe sobre Rusiagate: ¿a qué le tiene miedo?

“Cuando se te da inmunidad, eso significa que probablemente has cometido un crimen”, dijo en una entrevista con NBC el 25 de septiembre de 2016 el exgeneral Michael Flynn, entonces asesor de la campaña de Donald Trump.

Casi seis meses después muchos podrían estar pensando lo mismo de Flynn, quien tuvo que renunciar pocos días después de haber asumido su cargo como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca por contactos indebidos -y aparentemente ocultados a sus jefes- con el embajador de Rusia en Washington.

De acuerdo con la información que publicó el diario The Wall Street Journal, Flynn ha dicho al FBI y los comités del Congreso que estudian el llamado Rusiagate, sobre supuestos vínculos entre la campaña republicana y espías rusos que hackearon al Comité Nacional Demócrata, estar dispuesto a aportar información a cambio de inmunidad.

La versión no ha sido del todo negada por los abogados del general retirado, pero la pregunta es ¿qué puede saber o haber hecho Flynn que lo incrimine en una trama que parece tener potencialmente visos criminales?

“El general Flynn ciertamente tiene una historia que contar, y él quiere contarla, si las circunstancias lo permiten”, dijo al diario Robert Kelner.

“Ninguna persona razonable, que tiene el beneficio del consejo legal se sometería a ser cuestionada en un ambiente tan altamente politizado, de cacería de brujas , si recibir seguridades para evitar acusaciones legales injustas”, dijo Kelner



Esa línea la reforzó la mañana del viernes el presidente Trump en un tuit en el que respaldaba la idea de que Flynn buscara inmunidad "en lo que es una cacería de brujas (excusa por la gran derrota electoral) por los medios y los demócratas, de históricas proporciones.



Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2017